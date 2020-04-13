Сирия, 13 апреля. Протурецкие боевики убили сирийца из района Тель-Абьяда на севере Ракки. В Хасаке состоялся новый этап совместного патрулирования Турции и РФ. ХТШ и «Сирийская национальная армия» проводят взаимные аресты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в северной части Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задержала одного из полевых командиров «Сирийской национальной армии» у Ан-Найраба в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: убили одного из местных жителей в районе Тель-Абьяда по обвинению в нападении на члена группировки «Фейлак аль-Маджид».

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провели патрулирование на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Террористы не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками на границах «Большого Идлиба». Обстрелы боевиков вынудили Сирийскую арабскую армию (САА) открыть ответный огонь. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), под ударом артиллерийских дивизионов правительственных сил оказались военные объекты террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревни Аль-Хаддада в Туркоманских горах. Информация о потерях террористов в живой силе или военной технике пока формируется.

Провинция Алеппо

В контролируемых протурецкими бандгруппами районах на северо-западе Алеппо произошел взрыв. Согласно информации новостного портала Aleppo Media Center, детонация СВУ, заложенного в одном из сельскохозяйственных районов города Африн, привела к ранению одного из местных жителей. В установке бомбы подозревают курдских боевиков, осуществляющих подпольную деятельность в зонах контроля союзников Турции в рамках операции «Гнев оливок». Более подробные сведения о случившемся в настоящий момент выясняются.

Провинция Идлиб

В районе города Ан-Найраб к юго-востоку от Идлиба продолжает нарастать напряженность. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask), протурецкие боевики и члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» прибегли к взаимным арестам. В числе прочих террористами ХТШ был задержан один из высокопоставленных полевых командиров «Сирийской национальной армии» по прозвищу Абу Али Джарджаназ, а также несколько его подчиненных. Кроме того, у них конфисковали транспортные средства.

Как известно, конфликт на данном направлении вспыхнул еще в первой половине дня, когда военнослужащие ВС Турции и подконтрольные им боевики попытались убрать заграждения на трассе М-4. Напомним, ранее Анкара обязалась обеспечить безопасность в зоне совместного с РФ патрулирования, которое пока состоялось лишь дважды и в сокращенном формате.

Провинция Ракка

Поступила информация о том, что протурцекие боевики арестовали, а затем убили одного из местных жителей, безосновательно обвинив его в сотрудничестве с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Инцидент произошел в деревне Хавиджа к юго-востоку от Тель-Абьяда. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Предполагается, что мужчину задержали по подозрению в причастности к убийству одного из членов группировки «Фейлак аль-Маджид», сведения о котором появились в первой половине дня.

Между тем, по данным Telegram-канала (NovostiDamask), десятки сотрудников турецкой полиции и солдат ВС Турции были отправлены на карантин. Их разместили в здании школы Зайнаб ибн Хусейн в Тель-Абъяде. Подобные меры предосторожности были приняты после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом среди боевиков протурецкой «Сирийской национальной армии».

Провинция Хасака

В северной части провинции состоялся новый этап патрулирования местности объединенными силами российской военной полиции и ВС Турции. Согласно информации источника в сети Telegram (NovostiDamask), мониторинг осуществлялся к западу от города Рас аль-Айн.

Напомним, совместное патрулирование безопасной зоны на севере САР проводится в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября, подписанного после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.