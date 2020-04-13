Депутат Антонова объяснила, как COVID-2019 стал катализатором электронного обучения

Санкт-Петербург, 13 апреля. Дистанционное обучение стало традиционной формой в период пандемии коронавируса, заявила депутат Госдумы Лидия Антонова.

Антонова приняла участие в онлайн-эфире на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов», который состоялся в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Дистанционное обучение многие годы было дополнительным, то сегодня оно переходит в разряд традиционных. Сама жизнь заставила относиться нас к этой электронной платформе не как к будущему режиму, а как к сегодняшнему. Коронавирус стал триггером и катализатором пришествия разных форм электронного обучения», — объяснила депутат.

По словам Антоновой, сегодня есть конкурентные группы, которые борются за свою электронную платформу.

Напомним, российские школы перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Кроме того, Минпросвещения РФ предложило отсрочить начало проведения ЕГЭ на две недели — с 25 мая на 8 июня.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328.