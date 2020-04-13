В Госдуме создадут комиссию по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса

Москва, 13 апреля. На пленарном заседании 14 апреля депутаты Госдумы обсудят инициативу о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Совет Думы поддержал соответствующее предложение вице-спикера палаты, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Инициатива была поддержана всеми членами Совета. Все фракции считают правильным создать такую комиссию, чтобы оказывать в постоянном режиме помощь предприятиям малого и среднего бизнеса. У нас есть возможность транслировать их предложения и запросы в правительство через Координационный совет по борьбе с коронавирусом, а также в профильные комитеты Госдумы, чтобы инициировать законодательные изменения», — сказал спикер.

По его словам, депутаты, которые войдут в комиссию, будут общаться с теми предприятиями, которые пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Неверов сообщил, что парламентарии получают очень много обращений и предложений из регионов, поскольку из-за эпидемии коронавируса в первую очередь страдает малый бизнес.

«Необходимо собрать, проанализировать и проработать эти предложения по отраслям, понимая при этом, что у того или иного региона в одной отрасли может быть своя специфика. Для этого мы выйдем на взаимодействие с отраслевыми объединениями», — рассказал он.

Согласно последним данным, всего на 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.