Общественной палате России добавят «свежую кровь» из НКО

Подача документов от кандидатов в члены Общественной палаты РФ (ОП) седьмого состава, представляющих некоммерческие организации, начнется 20 апреля. Всего из этого числа подавших документы будут отобраны 43 человека. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в ОП.

По словам собеседника ФАН, первое пленарное заседание новый состав ОП РФ проведет 1 июля. Однако уже сейчас очевидно, что палату ждет серьезное обновление. Окажется ли седьмой состав более эффективным? На этот вопрос ответили эксперты, опрошенные ФАН.

Нужны люди, готовые работать

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков считает, что шестой состав ОП РФ был излишне бюрократизированным.

«В прошлом составе был слишком большой перекос в плане недостаточно ярких людей, — пояснил политолог. — Пока что такой перекос остается. Эти люди ведут очень «подпольную» работу, это неправильно. Не надо, конечно, делать из ОП РФ аналог Совета по правам человека, где сидят сплошные оппозиционеры, но и набирать в палату пул бюрократически лояльных неправильно».

Избыток бюрократов привел к тому, что в прошлом составе палата, по сути, исчезла из общественного пространства, считает эксперт. По мнению Маркова, для эффективной работы в состав ОП РФ теперь должны войти патриоты с умеренно критической позицией.

«Нужны патриоты, при этом — с критическим отношением к бюрократии. Такие нужны!» — заявил эксперт.

В свою очередь, участник конкурса «Лидеры России», политолог Павел Данилин, разглядел «свежую кровь» в президентском пуле членов ОП РФ, утвержденном указом Владимира Путина от 10 апреля.

«Свежая кровь — это всегда хорошо, — убежден Данилин. — То, что мы уже видим в обновленном составе, это не так плохо: появилось много врачей, общественников, которые сами по себе очень активны. Пусть даже у некоторых из них достаточно неоднозначный флер, как скажем у Олега Сироты».

В президентский пул вошли очень уважаемые, заслуженные люди, например, Лидия Михеева и Борис Алешин, отметил политолог. Есть и очень молодые, вполне способные проявить себя, в частности Никита Данюк из РУДН.

«При этом осталось достаточно много общественных деятелей, которые уже на слуху, таких как Владимир Легойда или Наталья Нарочницкая. Вернулась в Общественную палату, только теперь России, а не Москвы, Наталья Починок. Глава музея на Поклонной горе Александр Школьник также перешел из московской палаты в российскую», — перечислил собеседник ФАН

В целом Павел Данилин положительно оценил складывающийся седьмой состав ОП РФ, однако отметил важность фигуры нового главы этой структуры, которая пока неизвестна. Процедура голосования за нового руководителя ОП пройдет на первом пленарном заседании (оно запланировано на 1 июля) и будет выбираться открытым голосованием большинством голосов.

«Президентский список «мазками прошелся» по людям, которые действительно заинтересованы в том, чтобы работать, представлять, быть амбассадорами. Это люди, которые готовы конвертировать свой общественный статус в успехи на ниве общественной работы. И конечно, крайне важно, чтобы будущий руководитель палаты был активным человеком — и максимально влиятельным, чтобы придать новый импульс этому институту», — объяснил политолог.

Экстремистов в палате не ждут

ФАН обратился в Общественную палату РФ с просьбой разъяснить процедуру формирования ее состава.

Представитель палаты рассказал, что прием заявок от НКО продлится 30 дней и завершится 30 мая. После этого в течение 15 дней будет проходить голосование, в котором примут участие уже утвержденные члены ОП РФ. Не позднее 19 июня специально созданная рабочая группа определит 43 новых члена от НКО по 14 направлениям. Первое пленарное заседание седьмой состав Общественной палаты РФ проведет 1 июля.

По мнению источника ФАН, в этом году ожидается большой интерес к палате со стороны общественных структур. В связи с этим можно прогнозировать не менее 500 поданных заявок от НКО.

«В соответствии с федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» и регламентом ОП РФ, в срок до 15 апреля 2020 года будет создана рабочая группа для организации и проведения конкурса по отбору оставшихся 43 членов ОП от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, — рассказал собеседник ФАН. — В состав рабочей группы войдут семь членов палаты действующего состава и 14 членов палаты нового состава: семь человек из числа утвержденных президентом и семь представителей общественных палат субъектов РФ».

Отбор кандидатов от НКО будет вестись по 14 направлениям деятельности. Для 13 из них будут выбраны по три представителя, для последнего — четыре представителя. Не менее половины будущих членов ОП РФ должны быть определены так, чтобы обеспечить представительство профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, указали в палате.

Отбор членов палаты от общественных объединений и иных некоммерческих организаций пройдет по итогам конкурса, который рабочая группа объявит до 20 апреля. Затем в течение 30 дней НКО должны будут прислать в рабочую группу заявления о выдвижении своих представителей в состав ОП, с указанием направления их будущей общественной деятельности. По словам собеседника ФАН, кандидаты должны обладать безупречной репутацией и опытом работы не менее трех лет по соответствующему направлению.

При этом своих представителей не могут выдвигать те НКО, которые зарегистрированы менее чем за год до дня истечения срока полномочий действующего состава палаты. Кроме того, в список из 43 новых участников не попадут делегаты от политических партий, а также организаций, в отношении которых вынесено хотя бы одно предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности.

Не позднее 10 дней со дня истечения срока подачи заявлений рабочая группа включит выдвинутых представителей в список участников конкурсного отбора. Процедура голосования начнется не позднее дня, следующего за днем формирования указанного списка, и пройдет в течение 15 дней. Не позднее 5 дней со дня истечения срока голосования рабочая группа определит победителей по 14 направлениям деятельности ОП РФ.

Напомним, 10 апреля президент России Владимир Путин своим указом «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации» определил так называемую «президентскую квоту» — список из 40 новых членов палаты. Указ вступил в силу в день подписания. Всего в новый, седьмой состав Общественной палаты РФ войдут 168 человек. Кроме 40, уже назначенных президентом России, в нем окажутся 43 представителя НКО и 85 членов, выдвинутых региональными общественными палатами (по одному человеку от региона).