Канделаки жестко осадила Собчак, выложив фото живота без фотошопа

Москва, 13 апреля. Телеведущая Тина Канделаки ответила на выпад своей коллеги Ксении Собчак по поводу снимка живота. Она напомнила в своем Telegram-канале, что «светская львица» сама недавно отметилась неуместным фото в Instagram.

Канделаки выложила в соцсетях фото, на котором демонстрирует подписчикам свой натренированный пресс. Снимок не обошла стороной Ксения Собчак, обратившая внимание на то, что кадры имеют признаки обработки.

«А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья — это только настоящие спортсмены делают, да?» — написала экс-ведущая «Дома-2».

Она также добавила, что Канделаки имела наглость позиционировать себя гендиректором «Матч ТВ», будучи отстраненной от руководства.

В ответ экс-глава спортивного телеканала жестко осадила Собчак за внимание к своей персоне.

«Как же все-таки приятно, когда единственная теледива на нашем небосклоне, протыкающая дно рейтингов на канале «Супер», <…> спускается на грешную землю моего Instagram», — заявила Канделаки.

Она также приложила к записи фото ягодиц Собчак, которое «светская львица» опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Канделаки ответила на критику актера Станислава Садальского в том, что она добилась карьерных успехов за счет других людей. Телеведущая заметила, что ей приятно неравнодушие со стороны артиста, передавал телеканал «360».