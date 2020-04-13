Российские частные железнодорожные компании без дотаций протянут не более двух месяцев

Компании, связанные с железнодорожными перевозками пассажиров, наряду с другими транспортными предприятиями уже в марте понесли миллионные убытки от резкого снижения пассажиропотока, сокращения поездов и количества вагонов. Но если АО «Федеральная пассажирская компания», являющееся «дочкой» ОАО «РЖД» и выполняющее львиную долю перевозок в России, все-таки будет субсидировано и государством, и за счет головного предприятия, то с частниками пока вопрос не решен. Федеральное агентство новостей решило разобраться, какие убытки из-за COVID-19 понесут предприятия, не входящие в систему РЖД.

Частные железнодорожные перевозки

В России сейчас существуют три основные частные железнодорожные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками: «Гранд Сервис Экспресс», «ТрансКлассСервис» и «Тверской экспресс».

«Гранд Сервис Экспресс» получил лицензию на железнодорожные перевозки еще в 2002 году и по праву называется старейшим частным перевозчиком по железной дороге. Изначально это были перевозки между Санкт-Петербургом и Москвой. Именно этой компании принадлежит знаменитый ночной поезд «Гранд Экспресс», который называют отелем на колесах. В его составе есть эконом базовый, эконом — штабной вагон, 1-й класс «Стандарт», 1-й класс «Бизнес», СВ и «Люкс». И если в первых вариантах стоимость немногим отличается от обычных, то девятичасовая поездка в «Люксе» обойдется в сумму свыше 20 тысяч рублей. Зато условия потрясающие: купе по размеру больше стандартного в два раза, кожаные диваны, телевизоры, душевая кабина с туалетом. И все это рассчитано на одного человека. Удобство поезда состоит в том, что выезжает он поздно вечером, а прибывает в пункт назначения за несколько часов до начала рабочего дня.

Кроме того, именно эта компания осуществляет перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, которые начались в декабре 2019 года.

«ТрансКлассСервис» считается крупнейшей частной компанией — в ее парке более 150 вагонов. При этом расходы у нее меньше, так как нет собственных составов, а соответственно, и локомотивов. Свои вагоны они присоединяют к фирменным поездам «Федеральной пассажирской компании». Цены фактически не отличаются, но класс обслуживания выше, чем в остальном поезде. И направлений гораздо больше — целых 16, до недавнего времени.

«Тверская компания» — самая маленькая. У нее один поезд — «Мегаполис», — который курсирует между Петербургом и Москвой.

Сокращение пассажиропотока

Только на Октябрьской железной дороге из 116 поездов отменены полностью 63, а по еще 7 — сокращение движения. Пассажиропоток упал в 10 раз. То есть услугами железной дороги пользуется порядка 10% пассажиров от запланированных. Та же статистика приблизительно и по всем другим отделам РЖД. Существующий ныне пассажиропоток не может даже частично покрыть расходы на содержание основных активов и зарплату сотрудников. Стоимость проезда повысить нельзя — за этим строго следит Федеральная антимонопольная служба. Сейчас убытки уже исчисляются десятками миллионов рублей.

В частных компаниях проблем от снижения пассажиропотока еще больше. «Гранд Сервис Экспресс» уже не в состоянии выплатить кредит «Банку России», который был взят для увеличения количества вагонов в том числе. Деньги, планируемые на выплату кредита, пошли на текущие расходы, таким образом образовалась задолженность в 184 миллиона рублей. Сейчас предприятие пытается договориться об отсрочке платежа, разослало соответствующие письма, но ответа пока не получило.

Не работать — дешевле

«Гранд Сервис Экспресс» пытается по максимуму оптимизировать производство, сократив расходы. Поезд «Гранд Экспресс» отменен полностью в оба направления. Остались только Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь, и то количество вагонов сократилось.

Пассажиропоток на поезде «Москва — Симферополь» упал до 12% от запланированного, а на «Санкт-Петербург — Севастополь» — до 28%. С конца апреля поезд «Санкт-Петербург — Севастополь» планируют полностью заменить на купейный, чтобы у людей была возможность самоизолироваться в поезде. Возврат билетов на данный момент составляет 50% от купленных.

«Смысла в плацкартных вагонах все равно нет — люди не покупают на них билеты, — рассказал источник в компании. — Так что легче пустить купейные, в которых есть дополнительные перегородки для самоизоляции. Было бы дешевле вообще прекратить работу, но мы не можем совсем отказаться от крымского направления, оно социально значимое».

Сейчас предприятие несет практически прежние расходы: локомотивы и вагоны — арендованные, инфраструктура — здания, сооружения тоже требуют вложений, плюс зарплаты сотрудникам. В случае приостановки деятельности можно было бы сократить расходы на аренду. А они огромные. «Гранд Сервис Экспресс» арендует 166 вагонов у «Крымской железной дороги». Сумма составляет 43 миллиона рублей в месяц.

В рамках оптимизации часть работников предприятие отправляет в отпуск, который был запланирован на более позднее время. Проводники, которые освободились из-за отмены поездов, перешли на охрану вагонов, находящихся на стоянке по той же причине.

Несмотря на все предпринятые меры, уже за первый квартал, в котором режим самоизоляции задел лишь конец марта, убыток составил 517 миллионов рублей. По словам источника, самой крупной и старейшей негосударственной транспортной железнодорожной компании хватит двух месяцев карантина для того, чтобы стать банкротом.

На данный момент министерство транспорта ведет лишь подсчеты убытков РЖД от сокращения пассажиропотока. Как будут субсидировать (и будут ли вообще это делать) компании, не входящие в структуру РЖД, пока неизвестно. Но есть и положительные моменты: структуры РЖД, которые взаимодействуют с этими компаниями, готовы оказать посильную помощь в виде отсрочки платежей за аренду.