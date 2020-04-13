Обновление для Microsoft Word положило конец «священной войне» между пользователями

Москва, 13 апреля. Текстовый редактор Word от американской корпорации Microsoft избавился от наследия, которое существовало со времен пишущих машинок. Компания выпустила обновление, после которого редактор стал подчеркивать два пробела после точки как ошибку.

На первый взгляд данное изменение не кажется таким уж значительным и весомым, однако такое нововведение поставило жирную точку в многолетней истории противостояния, которое прошло под знаком «священной войны» между сторонниками одного или двух пробелов после точки. Так исторически сложилось, что после точки всегда ставили два пробела, эта традиция сохранилась со времен использования печатных машинок. Однако в современном мире традиция не прижилась, передает Planet Today.

До последнего системного обновления текстовый редактор Microsoft Word считал оба варианта равнозначно правильными, но теперь система проверки текста на ошибки будет подчеркивать два пробела после точки и предлагать пользователю исправить это.

«Закончилась целая эпоха. Теперь Word подчеркивает два пробела после конца предложения как ошибку», — написал в своем Twitter один из пользователей Сети.

Большинство пользователей разделили подобное мнение. Твит стал чрезвычайно популярным и набрал почти сто пятьдесят тысяч лайков и пятнадцать тысяч ретвитов.