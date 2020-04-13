Гендиректор концерна МАНС рассказал, как дроны помогут в борьбе с COVID-19

В условиях COVID-19 дроны могут доставлять необходимый для борьбы с пандемией груз по всей стране, заявил генеральный директор АО «Концерн «Международные аэронавигационные системы» Алексей Антонов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он рассказал, что идея по тестированию работы БПЛА в условиях эпидемии коронавируса возникла во время создания полигона беспилотных авиационных средств.

«Сам проект направлен на то, чтобы создать испытательный полигон для проведения сертификационных испытаний всех беспилотников в стране. Такого полигона пока еще в России-матушке нет, соответственно, создается инновационное оборудование всевозможных технических средств наблюдения, фиксации результатов испытаний, в общем, целая линейка как радиолокационных средств, так и систем контроля не только за самим полетом, но и за режимами работы двигателей, запуска, прогрева и всех остальных вещей. Естественно, занимаясь этими вопросами, мы промониторили очень много предприятий разработчиков беспилотных авиационных средств, с ними подружились, и наш совет директоров принял решение попробовать провести такие учения на нашем же экспериментальном аэродроме. И я считаю, что получилось», — сказал Антонов.

По его словам, непосредственно перед проведением испытаний руководство концерна связалось с местными властями, МВД, службами спасения и врачами, после чего МАНС было предоставлено разрешение всех экстренных служб. Во время маневров была отработана оперативная доставка грузов медицинского назначения и проб на коронавирус на дальние и короткие расстояния с использованием беспилотников.

«Мы провели учения в наиболее экстремальных условиях, то есть на экстремальные ограничения по ветру. Да, пока сильный ветер для нас, конечно же, проблема, но мы над ней работаем. Испытывались дроны как вентиляторного, так и самолетного типа, причем наши партнеры впервые в истории своего существования запустили свой дрон самолетного типа, который восемь часов полетал, выполнил свои задачи и вернулся в ту же точку, откуда взлетел. А в рамках этих учений они впервые выполнили перелет с одного аэродрома на другой: взлетали в Алферьево под Волоколамском, садились у нас в Орловке. Потом загружали как бы пробы с коронавирусом, лекарствами, готовили машину к повторному вылету за 20 минут и улетели обратно», — продолжает представитель концерна.

Полет выполнялся беспилотным летательным аппаратом серии «Птеро», вес которого составляет почти 30 кг. Обладая размахом крыла в 2,5 метра, такой дрон способен нести полезную нагрузку до 7 кг.

«Такие полеты могут проводиться по всей территории страны, только дайте нам задачу. Мы соберем беспилотники и выдвинемся в нужном направлении, отработаем по дороге туда все необходимые мероприятия, построим маршруты, небольшая, в течение 2-3 часов рекогносцировка на местности — и приступили к работе», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, о вспышке коронавируса стало известно в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань. Болезнь быстро распространилась по всей планете и уже унесла жизни почти 114 тысяч человек. Эпицентр заболевания переместился в Соединенные Штаты, где ежедневно фиксируются сотни летальных исходов.

Концерн МАНС — научно-производственная компания, которая разрабатывает и внедряет технологии и системы для обеспечения безопасности полетов как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации и авиации спецназначения.