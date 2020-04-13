Онищенко дал научное определение моменту окончания эпидемии коронавируса в России

Врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко дал научное определение моменту окончания в России эпидемии, вызванной коронавирусом, а также отметил, что СМИ должны более ответственно подходить к публикациям на тему COVID-19.

Ранее доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН Михаил Кирпичников заявил «Парламентской газете», что пик эпидемии COVID-19 в России нужно ожидать в последнюю декаду апреля. После этого по числу заражений Россия выйдет на так называемое плато, которое может продлиться достаточно долго. По мнению Кирпичникова, бороться с эпидемией необходимо жесткими методами, взяв за образец Китай.

При этом советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что точных и научно обоснованных прогнозов, когда Россия пройдет пик эпидемии, не может дать никто.

По мнению Геннадия Онищенко, когда специалисты, имеющие большие научные заслуги, но не являющиеся эпидемиологами, дают разноречивые прогнозы, это дезориентирует граждан, создавая у людей чувство неуверенности, что, дескать, сами врачи не могут разобраться в проблеме.

«Рассчитать, когда закончится эпидемия, очень просто: ждем, когда появится последний больной с подтвержденным диагнозом, отсчитываем 14 дней (время карантина по коронавирусу), это и будет окончание эпидемии, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Когда мне говорят, что это только теория, могу ответить: это на самом деле выписка из инструкции. Что касается Кирпичникова, я его знаю как министра [науки и технологий РФ с сентября 1998 по май 2000-го], как декана [биологического факультета МГУ с 2006 года], но не знаю, как врача-эпидемиолога».

Некоторые другие великолепные в своей области специалисты, которые делают прогнозы относительно течения в России эпидемии, вызванной коронавирусом, также не являются эпидемиологами, отметил Онищенко.

«Я долго добивался, чтобы врачам дали волю, но то, что я сегодня вижу, по-моему, явный перебор, — говорит Онищенко. — Выражаясь фигурально: не надо «врачам-косметологам» комментировать коронавирус. Это в том числе нервирует граждан: каждый говорит свое, и как неспециалисту разобраться в этом разнобое, когда врачи сами разобраться не могут? Это, скорее, призыв к СМИ, чтобы они ответственнее выбирали тех, к кому обращаются за комментариями».

По словам Геннадия Онищенко, сегодня во многом по вине средств массовой информации идет серьезное нагнетание ситуации, хотя, конечно, недооценивать опасность COVID-19 тоже не следует.

«Коронавирусом на планете на сегодня заразилось меньше двух миллионов человек, в то время как гриппом ежегодно заболевают до 400 миллионов, а смертность от него достигает 700 тысяч», — напомнил он.

Однако к ситуации с коронавирусом нельзя относиться легкомысленно: и жесткие карантинные меры, принимаемые в Москве и в других больших городах, полностью оправданы; а вот к ситуации в регионах нужно подходить дифференцированно, подчеркнул Геннадий Онищенко.

На сегодня в России зафиксировано 18328 случаев заболевания COVID-19, в том числе 2558 за последние сутки. 1470 человек выздоровело, 148 — скончались. Проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус.