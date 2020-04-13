Самбурская показала фото с округлившимся животом

Москва, 13 апреля. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала в Instagram снимок, где выглядит беременной.

На фото Самбурская предстала в красном обтягивающем платье. Снимок сделан в профиль, что подчеркивает круглый животик актриса. Самбурская отметила, что стены на фотографии ровные, а значит, она не использовала фотошоп.

Поклонники актрисы знают, что знаменитость любит разыгрывать окружающих, делясь «подробностями» личной жизни. Ранее звезда опубликовала «семейное» фото с якобы своими мужем и подросшим сыном. В этот раз актриса решила вновь подшутить над фанатами и подогреть слухи о беременности.

Снимок мог стать продолжением публикаций Самбурской о личной жизни звезд. Ранее актриса раскритиковала «звездных баб», которые унижают своих бывших после разрыва и рассказывают подробности своей личной жизни в Instagram.

Некоторые поклонники увидели в монологе Самбурской намек на актрису Агату Муцениеце, которая ранее жаловалась на своего мужа Павла Прилучного. Она писала в соцсетях, что супруг избивает ее и выгоняет из дома. Другие решили, что речь идет об Оксане Самойловой, которая широко освещала в Instagram свой конфликт с Джиганом.