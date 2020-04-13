Серуканов назвал провокацией угрозы КПРФ устроить митинг в условиях эпидемии коронавируса

Москва, 13 апреля. Заявления членов КПРФ о многотысячных митингах недовольных жителей столицы являются провокацией и подстрекательством с целью нарушения режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил экс-юрист признанного в России иностранным агентом ФБК Виталий Серуканов.

Ранее члены КПРФ направили мэру Москвы Сергею Собянину предложения, которые якобы окажут положительное влияние на борьбу с коронавирусной инфекцией. Коммунисты предлагают ограничить расходы на благоустройство столицы, раздав эти средства горожанам. При этом коммунисты отметили, что в случае возникновения несанкционированных протестных акций ответственность за них будет лежать на властях столицы.

Серуканов отметил, что некоторые члены КПРФ в Мосгордуме тесно общаются со скандальным блогером Алексеем Навальным, который пиарит своих «друзей коммунистов» при каждом удобном случае. Он также назвал безответственными провокационные заявления КПРФ о якобы возможных акциях протеста в период эпидемии коронавируса, передает Nation News.

«Это вопиющая безответственность, и, опять же, основной электорат КПРФ — это престарелые люди и люди пожилого возраста, и подбивать их сейчас на митинги как минимум безответственно. Они просто подвергают этих людей смертельной опасности», — пояснил Серуканов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли. Почти 1,5 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.