Кабмин определил, кто сможет наказывать за нарушение режима ЧС

Москва, 13 апреля. Правительство РФ определило перечень лиц, которые имеют полномочия наказывать нарушителей режима ЧС. Распоряжение, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, право составлять административные протоколы за несоблюдение специального режима получили сотрудники полиции и Росгвардии. Также подобными полномочиями обладают руководители структурных подразделений МЧС и Минпромторга.

Кроме того, наказывать нарушителей вправе сотрудники вневедомственной охраны Росжелдора, главы комиссий Росатома и Роскосмоса по предупреждению и ликвидации ЧС, а также руководство органов местного самоуправления.

Несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предусматривается статьей 20.6.1 КоАП, введенной в кодекс в начале апреля. Она предполагает штрафы до 300 тысяч за нарушение режима ЧС.