Неизвестные попытались «положить» сайт по выдаче пропусков в Москве

Москва, 13 апреля. Неизвестные злоумышленники пытаются помешать работе сайта по выдачи цифровых пропусков в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба по ситуации с COVID-19 в столице.

Уточняется, что предложения о том, чтобы «положить» сайт nedoma.mos.ru, обсуждается на портале JoyReactor. В частности, злоумышленники пытаются создать дополнительную нагрузку на ресурс через генерацию большого количества запросов. Информация об этом уже направлена в правоохранительные органы.

В Оперштабе также напомнили, что цифровые пропуска начнут работать в Москве с 15 апреля. В настоящее время портал mos.ru работает, процесс выдачи пропусков жителям продолжается. Пропуск также можно оформить через единую справочную службу правительства Москвы. Для этого можно либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77, либо отправить SMS на номер 7377.