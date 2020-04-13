Google объяснила блокировку в YouTube видео с обращением Путина к нации

Москва, 13 апреля. Американская компания Google объяснила блокировку в YouTube видео с обращение президента России Владимира Путина к нации.

В пресс-службе Google назвали сложившуюся ситуацию ошибкой, отметив, что к настоящему моменту видео восстановлено и доступно для пользователей Сети.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке», — сообщили в пресс-службе компании.

Роскомнадзор выступил с требованием объяснить причины блокировки обращения президента РФ Владимира Путина к нации 25 марта. Тогда глава российского государства объявил о введении нерабочей недели и озвучил меры по поддержке россиян, малого и среднего бизнеса. Соответствующая видеозапись набрала два миллиона просмотров. Изначально о блокировке ролика сообщил Telegram-канал «НТВ на удаленке». Видео было восстановлено спустя полчаса.

Напомним, главный редактор телеканала Russia Today (RT) и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян возмутилась блокировкой обращения президента РФ к гражданам на YouTube-канале НТВ. Как написала она в своем Telegram-канале, цензура в РФ запрещена конституцией, которая «столь мила поколениям ютюберов».