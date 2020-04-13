Клинцевич объяснил, как итальянский опыт российской армии поможет РФ в борьбе с COVID-19

Российская армия готова оказывать помощь в борьбе с распространением коронавируса — ее специалисты сейчас получают уникальный опыт, помогая другим странам противостоять распространению инфекции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление президента России Владимира Путина.

Глава государства в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны РФ. Путин подчеркнул, что сейчас военнослужащие достаточно эффективно работают за границей, помогая зарубежным коллегам.

«Нужно этот опыт, безусловно, использовать, но иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь», — сказал Владимир Путин.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич подчеркнул, что российская армия готова оказывать помощь в борьбе с COVID-19 на родине.

«Армия готова — раз. Второе — армия уже получает опыт, уехав поддерживать другие страны и зная, как там развивается ситуация. В-третьих, по большому счету, развитие коронавируса — это некий прообраз биологического заражения местности, где есть абсолютно четкий, одинаковый алгоритм действий частей специального назначения войск радиационной, химической и биологической защиты. Там присутствуют и специалисты-химики, и врачи, которые умеют проводить обеззараживание и дезинфекцию и изолировать не только отдельно взятых людей, но и целые регионы. Не то что районы — регионы», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

По его словам, настолько подготовленные подразделения армии на сегодняшний день есть только в России. Такими ресурсами другие страны не обладают.

«Сегодня ни одна армия мира таким ресурсом, какой есть у России, не обладает, включая американцев. Президент [России] понимает, что в данном случае, — когда нужно проводить такие серьезные мероприятия, где требуются высокая организация, четкость действий и ограниченность передвижения, — это может сделать только армия. При поддержке, конечно, Росгвардии и полиции», — сказал сенатор.

Навыки противостояния коронавирусной инфекции, которые российские военные сегодня приобретают за рубежом, могут применить в РФ в любой момент, если потребуется. Франц Клинцевич объяснил, как итальянский опыт отечественной армии поможет России в борьбе с COVID-19 уже на своей территории.

«Этот опыт может быть в любую секунду распространен на те подразделения, которые его не имеют. И может быть в любую секунду задействован и использован для локализации пандемии, если она возникнет в России», — сказал Франц Клинцевич.

Все это говорит о дальновидности решения отправить гуманитарную помощь и специалистов в другие страны на борьбу с коронавирусом.

«Главная задача — оказание поддержки людям, это договоренность на самом высоком уровне. Подразделения, которые отправляются и проводят эти мероприятия, имеют возможность проводить ротацию врачей и специалистов разных. В том числе получают опыт, который, если вдруг понадобится, может быть использован и в своей стране — это безусловно. В данном случае решение, которое принято руководством страны, — продуманное, комплексное и дальновидное», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран мира. Москва направила помощь Риму для борьбы с эпидемией. Из России в Италию прибыли 15 самолетов, на борту которых находились около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады, а также специальное оборудование для диагностики и дезинфекции.