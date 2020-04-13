Путин поставил пять задач и предложил привлечь Минобороны для борьбы с коронавирусом в РФ

Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на фоне эпидемии, вызванной новым коронавирусом. В совещании, помимо губернаторов, приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ситуация меняется не в лучшую сторону

Во вступительном слове президент отметил, что пик эпидемии в России еще не пройден.

«Ситуация меняется ежедневно и не в лучшую сторону, — заявил Путин. — Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть оптимальными с учетом всех факторов».

Пять задач, стоящих перед страной

В своем выступлении Владимир Путин выделил пять основных задач, стоящих сегодня перед страной.

Первое. Необходима объективная оценка текущей ситуации в целом по стране и по отдельным районам, особенно там, где болезнь распространяется особенно быстро: Москва, Московская область, города-миллионники, регионы с большой плотностью населения.

Второе. Необходим объективный прогноз по ситуации с коронавирусом, в том числе краткосрочный (на несколько суток), чтобы и дальше действовать на упреждение при распределении сил и ресурсов. Президент поручил ежедневно давать ему такой прогноз.

Третье. Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм, с четким взаимодействием всех федеральных и региональных структур, в том числе ведомственных и частных клиник.

Четвертое. Необходимо эффективно задействовать все ресурсы, в том числе по средствам индивидуальной защиты для медперсонала, медикаментам, аппаратам ИВЛ и т. д.

Пятое. На фоне высокой нагрузки в последние дни на сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник, президент поручил сформировать дополнительные медицинские бригады за счет имеющихся ресурсов. Для этих бригад должны быть предусмотрены все дополнительные выплаты, определенные для медиков, работающих с пациентами с подозрением на COVID-19.

Участие Минобороны РФ

Президент также отметил, что для решения задач по борьбе с эпидемией в России могут быть задействованы ресурсы Минобороны РФ.

«Вы знаете, что военнослужащие Минобороны достаточно эффективно работают за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией, — напомнил Путин. — У наших военных уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Этот опыт, безусловно, нужно использовать и иметь в виду».

Президент подчеркнул, что при необходимости возможности Минобороны РФ могут быть задействованы для борьбы с коронавирусом и напомнил, что военное ведомство уже развернуло работу по возведению новых госпиталей, которые могут быть задействованы для больных с COVID-19.

После этого президент заслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сообщила последние данные по эпидемии в России. За последние сутки в РФ зафиксировано более 2,5 тысяч новых случаев заражения, общее количество подтвержденных диагнозов COVID-19 достигло 18328 человек, скончались 148 заболевших.

Минздрав РФ рекомендовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19, а всех, поступающих с больницы с пневмонией, лечить так же, как больных с коронавирусной инфекцией. Ранее главврачи московских больниц, которые вошли в состав комитета по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии.