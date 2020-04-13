Путин сообщил, сколько времени есть у регионов для борьбы с COVID-19

Москва, 13 апреля. Российские регионы имеют запас времени для борьбы с коронавирусом в две-три недели. Об этом на совещании, посвященном противодействию эпидемии COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее на заседании вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что регионы отстают от столичного региона на три-четыре недели по заболеваемости, в связи чем необходимо подготовить коечный фонд и систему здравоохранения.

«Это значит, что у них у всех есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно. Он должен быть использован самым эффективным образом», — сказал Путин.

Кроме того, национальный лидер подчеркнул, что пока эпидемиологическая ситуация в России ухудшается. По его словам, ближайшие несколько недель станут определяющими в борьбе с распространением инфекции, передает Ura.ru.

На данный момент известно о 18,3 тысячи зараженных коронавирусом в России, в течение прошедших суток было выявлено более 2,5 тысячи заболевания. Побороть ранее неизвестную инфекцию уже смогли около полутора тысяч заболевших, 148 погибли.

Пандемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Сейчас распространение инфекции в КНР пошло на спад, эпицентр эпидемии переместился в Европу и США.