Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин предупредил региональные власти, что недоработки в борьбе с коронавирусом будет расценивать как преступную халатность.

В понедельник глава государства провел онлайн-совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, в котором приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Путин отметил, что у регионов есть еще время, чтобы подготовиться к распространению коронавируса. Президент призвал не расходовать время бездумно, а использовать его самым эффективным образом.

«Еще раз хочу обратить внимание, что если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что рост числа заболевших коронавирусом в некоторых регионах вызван разгильдяйством. Он призвал губернаторов относиться к санитарным требованиям крайне внимательно.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328.