Соблюдают ли петербуржцы правила выгула собак на самоизоляции. ФАН-ТВ

На территории Петербурга содержатся более 250 тысяч домашних собак. Однако из-за распространения коронавируса привычный маршрут прогулки многим собаководам пришлось изменить.

Теперь в режиме самоизоляции выгул домашних животных разрешен исключительно в радиусе 100 метров от дома, при этом никаких временных ограничений законом не предусмотрено.

А вот за нарушение правил в России ввели штрафные санкции до 15 тысяч рублей. Соблюдают ли владельцы собак установленные ограничения или живут в привычном режиме, выяснили корреспонденты Федерального агентства новостей.

«Мы привыкли гулять в парке, не культурная, а дикая часть парка, где никто не убирает, мы сами убираем за своими собаками с мешочками ходим. А теперь нам негде гулять. И мы вынуждены гулять по газону. Ну, вот мы убираем, а пройдите, посмотрите, большинство не убирает, и что получается? Загаживаем газоны», — возмущена Ирина Панченко, петербурженка.

«А зачем я буду в парк ходить, я гуляла только здесь и убираю за ней, два раза в день утром и вечером», — говорит Анна Егорова, петербурженка.

«С собаками все равно гуляешь и потом это ж не овчарка, второй в мире пес. Топ-собака мира, 2018 год, тройной чемпион мира, Европы и всех стран прочих сложных, где мы все не были. 01:04–01:08 А я его сейчас пущу он пойдет в парк и придет потом 01:14–01:15, сто метров разрешается якобы», — поделилась Зоя Валентиновна, жительница Петербурга.

«Мы раньше гуляли в Парке 300-летия, а сейчас нам приходится гулять вдоль дороги, и время прогулки тоже изменилось. Мы гуляем ну, буквально 10 минут, наверное. В перчатках, маску не надела сегодня, торопилась, поздно вышла. Стараюсь держаться подальше от людей, и сейчас собачка моя не играет с другими собачками, настолько все изменилось», — говорит Гузалия Измайлова, жительница Петербурга.

Опрос показал, что многие собаководы все же сократили километраж прогулки, некоторые даже уменьшили количество выходов из дома и время, проведенное на улице.

Особое внимание владельцы собак стали уделять не только личной гигиене, но и промывке лап своих четвероногих друзей после прогулки.