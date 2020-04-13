Путин призвал правительство не расслабляться в условиях эпидемии коронавируса

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ не расслабляться в условиях эпидемии коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства России.

Президент отметил, что к настоящему моменту эпидемия коронавируса не достигла своего пика даже в Москве, поэтому чиновникам не стоит расслабляться.

«У нас очень много проблем. Нам здесь особо хвастаться нечем. И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден», — подчеркнул Путин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия коронавируса. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли. Почти 1,5 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.