Тест-систему для диагностики коронавируса у животных разработали в России

Москва, 13 апреля. Федеральный центр охраны здоровья животных разработал тест-систему для диагностики коронавирусной инфекции у домашних питомцев. Об этом рассказали представители Россельхознадзора.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе и мониторингу ВНИИЗЖ Илья Чвала сообщил, что до настоящего момента в РФ разработали только тест-системы для диагностики коронавируса у людей.

«Наша разработка первая. Новая методика предназначена для выявления возбудителя вируса COVID-19 у различных животных, в том числе у животных-компаньонов — собак и кошек», — отметил Чвала.

По словам эксперта Россельхознадзора, кандидата ветеринарных наук Никиты Лебедева, новая диагностическая система основана на методе полимеразной цепной реакции в реальном времени. По его словам, у животных будут брать пробы биологического материала, их начнут «тестировать на наличие РНК вируса SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19».

Ранее сообщалось, что исследователи из Южной Кореи выявили 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). По данным ученых, обнаруженные антитела могут быть использованы для разработки препаратов против пневмонии COVID-19.