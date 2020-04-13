Росгвардейцы сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу» в Ярославской области

Ярославль, 13 апреля. Сотрудники ярославского управления Росгвардии сдали кровь в рамках донорской акции «От сердца к сердцу». Мероприятие было организовано Центральным округом Росгвардии и стартовало 9 апреля в Подмосковье. Планируется, что в акции примут участие все субъекты ЦФО.

Росгвардейцы пополнили региональный банк крови более чем на 20 литров. Забор материала осуществлялся мобильными бригадами Ярославской областной станции переливания крови с помощью специального передвижного оборудования. Медики приехали на базу подразделения ОМОН, где приняли все необходимые профилактические меры перед забором крови. Полная дезинфекция была проведена во всех помещениях подразделения.

Врач регионального подразделения Росгвардии отметил, что в жизни могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, при которых может экстренно понадобиться донорская кровь и бойцы ОМОН всегда готовы прийти на помощь.

В сегодняшней акции приняли участие порядка 50 бойцов Росгвардии. Планируется, что в ближайшее время кровь сдадут сотрудники рыбинских ОМОН и отдела вневедомственной охраны Ярославской области.