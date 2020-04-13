Террористы ПНС атаковали позиции ЛНА при помощи авиации и тяжелых вооружений

Триполи, 13 апреля. Террористические группировки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поддерживаемые Анкарой, продолжают атаковать позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Боевики марионеточного режима Файеза Сарраджа устраивают провокации против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), провоцируя их на ответный огонь.

Подтвердил эту информацию своим заявлением в Facebook официальный представитель ПНС Мухаммад Кануну, подкрепив свои слова фотографиями захваченной террористами техники ЛНА в Абу Курайн.

«ВВС ПНС выполнили 12 налетов, в ходе которых уничтожили несколько единиц бронетехники, РСЗО «Град» и ракетные установки», — открыто признался Кануну в совершении провокаций против ливийской армии вопреки действующему режиму прекращения боевых действий.

По словам полевого командира одной из террористических группировок ПНС Хайсама Факиха, в окрестностях населенного пункта Каср бен Гашир бандиты уничтожили грузовик ЛНА с боеприпасами. Тем временем военнослужащие Ливийской национальной армии продолжают отражать атаки протурецких боевиков ПНС в районе Айн Зара.

Один из пользователей соцсети Twitter сообщает об окружении незаконных вооруженных формирований ПНС из Мисураты солдатами ЛНА в Абу Курайне после того, как боевики напали на ливийскую армию в этом районе. Кроме того, ВВС сил Халифы Хафтара нанесли ответные авиаудары по атаковавшим террористам в Абу Курайне и неподалеку от Кубри аз-Садада.

Также авиация ливийской армии успешно отработала по скоплению техники вооруженных группировок ПНС южнее Мисураты на окраине города Таварга. Пользователи Twitter сообщают об использовании членами преступных бандформирований ПНС тяжелой артиллерии на направлении Гут аш-Шааль и Абу Салим.

В результате нападений на позиции ЛНА в Абу Курайне и вблизи Кубри аз-Садада боевики вооруженных группировок главаря ПНС Файеза Сарраджа потеряли убитыми 83 террориста, более сотни раненых доставлены в больницу Мисураты. Со стороны сил Халифы Хафтара потери следующие: четверо погибших, еще двое солдат получили ранения в результате атаки турецкого беспилотника на оперативный штаб ливийской армии в районе Сабраты.

Напомним, ранее командование ЛНА сообщало о ликвидации в Абу Курайне боевика из «Совета Шуры революционеров Бенгази» (бандформирование, сотрудничающее с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1). Кроме того, продолжаются провокации ПНС на юге Триполи на направлениях Абу Салим, Салах ад-Дин и Тарик аль-Матар.

1 Организация запрещена на территории РФ.