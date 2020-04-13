РКН потребовал от Google объясниться после блокировки обращения Путина к нации

Москва, 13 апреля. Роскомнадзор требует от Google объяснить причины блокировки на YouTube обращения президента РФ Владимира Путина к нации.

Речь идет о первом обращении главы государства к россиянам 25 марта. Тогда Путин объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, рассказал о первых мерах поддержки населения и бизнеса, а также сообщил о переносе голосования по изменениям в Конституцию РФ. Эта запись набрала 2 млн просмотров.

Сообщение о блокировке видео с обращением президента появилось сегодня в Telegram-канале НТВ. Примерно через 40 минут журналисты телеканала сообщили, что ролик разблокировали.

Сотрудники пресс-службы Google в комментарии РБК заявили, что решение о блокировке было ошибкой, оно было принято «в условиях ограниченных ресурсов». Однако никаких официальных заявлений и извинений со стороны американской госкорпорации не было.

Ранее YouTube так же «по ошибке» заблокировал интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту телеканала RT Антону Красовскому. Ролик, набравший 3 млн просмотров, внезапно сочли «недопустимым» и «нарушающим правила сообщества». Позже видео восстановили.

Инцидент вызвал возмущение в российской медиасфере. Так, например, блогер Сергей Колядский заявил, что удаление интервью Красовского с Проценко стало очередным доказательством цензуры или русофобии на YouTube.