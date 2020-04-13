Голикова сообщила о работе МЧС по разворачиванию мобильного госпиталя в Мурманской области

Москва, 13 апреля. Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным глава оперативного штаба Татьяна Голикова упомянула о координации разных российских ведомств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, МЧС разворачивает аэромобильный госпиталь в Мурманской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее власти Мурманской области обратились за помощью в Федеральный оперативный штаб по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции. По решению штаба МЧС России направило в Мурманскую область группировку врачей и оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя и пункта временного размещения, возможного оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения санитарной обработки территорий.

Как стало известно ФАН, группировку МЧС России составляют специалисты Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области — всего около 130 человек и 20 единиц техники.

В ведомстве также уточнили, что эти подразделения задействуют для оказания медицинской помощи, в работе пункта временного размещения и госпиталя, специальной санитарной обработке хлоросодержащими веществами объектов и территорий субъекта.

Добавим также, что в условиях эпидемии больницы и клиники России перепрофилируются под инфекционные и готовятся наряду с обычным потоком принять больных коронавирусной инфекцией. Во многих регионах ограничивается плановая помощь.

Свои госпитали во всех военных округах строит Минобороны РФ — планируется сдача 16 медцентров, рассчитанных в общей сложности на 1600 коек. Вице-премьер Голикова заявила о том, что планируется развернуть 95000 коек по всей России.