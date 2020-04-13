Гаспарян пристыдил КПРФ за провокации во время эпидемии COVID-19

Москва, 13 апреля. Представители КПРФ не нашли другого подходящего времени, как именно в период, когда Москва приближается к пику заболевания коронавирусом, заняться политическими спекуляциями, заявил публицист Армен Гаспарян, комментируя обращение коммунистов к мэру столицы Сергею Собянину.

В своем письме, больше смахивающем на ультиматум, они предложили свои меры по поддержке населения во время эпидемии. В случае, если эти условия проигнорируют, члены КПРФ пригрозили несанкционированными митингами. Свои подписи под обращением поставили представители партии в МГД. В частности, Леонид Зюганов, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин.

Что же это были за «предложения»? Например, они хотят в четыре раза сократить расходы по благоустройству города, но одновременно с этим им нужно, чтобы уборка отходов производилась как и прежде. Помимо этого, предлагается оплачивать услуги ЖКХ всех москвичей из бюджета города.

Еще одна мера поддержки граждан на карантине заключается в сокращении финансирования освещающих деятельность мэрии СМИ. Очевидно, по мнению коммунистов, самым правильным решением в условиях пандемии и публикации фейков в соцсетях — оставить людей без достоверной информации о происходящем.

Интересно, что партия КПРФ, решив внезапно продемонстрировать такую «сознательность», совсем недавно игнорировала рекомендации по самоизоляции и проводила публичные мероприятия.

Гаспарян признался, что такое паразитирование депутатов Мосгордумы от КПРФ на теме коронавируса его нисколько не удивляет, «потому что никакой реальной серьезной политикой Рашкинсы не занимаются, а занимаются исключительно профанацией».

Политолог также обратил внимание на то, как КПРФ резко перешла от призывов к выходу на митинги против поправок к Конституции к критике госмер по борьбе с коронавирусом. По его мнению, этому тоже есть очень простое объяснение, а именно дружбой некоторых депутатов-коммунистов с признанным иноагентом в РФ «Фондом борьбы с коррупцией».

«Есть поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если Рашкин ручкается с Навальным, а Навальный включает КПРФ в свое так называемое «умное голосование», то, разумеется, риторика одних и других примерно одинакова, — пояснил он в комментарии «ПолитЭксперту».

Гаспарян считает, что коммунистам на самом деле абсолютно все равно, чем занимается правительство Москвы, какие меры оно принимает для борьбы с распространением коронавируса.