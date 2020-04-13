Путин оценил действия правительства по борьбе с COVID-19

Москва, 13 апреля. Меры российских властей позволяют действовать на упреждение дальнейшего распространения COVID-19. Об этом на совещании по борьбе с коронавирусом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, предпринимаемые действия сдерживают развитие негативных сценариев.

«Нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом», — сказал Путин.

Национальный лидер также отметил необходимость профессионального прогноза эпидемиологической ситуации не только на длительный срок, но и «на период ближайших трех-семи-десяти дней».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сгущать краски по поводу роста преступности на фоне пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что правоохранительные органы работают в режиме повышенной нагрузки, а правительство внимательно мониторит ситуацию в стране, передает Ura.ru.

По последним данным, в России выявлено более 18,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых зарегистрировано в Москве и Подмосковье. Пока медики смогли вылечить ранее неизвестного заболевания около полутора тысяч пациентов, 148 скончались. На наличие вируса проверены более 1,3 миллиона человек.