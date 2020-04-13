Путин поручил правительству ежесуточно докладывать о ситуации с коронавирусом

Москва, 13 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обновлять прогноз по коронавирусу, исходя из ситуации. Глава государства также призвал докладывать об этом ежесуточно.

Президент на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ 13 апреля заявил о необходимости хорошего профессионального прогноза.

«Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки, и прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — сказал Владимир Путин.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры, школы и вузы работают в дистанционном режиме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. Он отметил, что власти РФ делают все возможное для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.