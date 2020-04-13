Путин назвал регионы с повышенными рисками по коронавирусу

Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники.

В понедельник глава государства провел онлайн-совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ, в котором приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам. Особенно на территориях с повышенными рисками. К таким территориям относятся Москва, Московская область и крупные города, включая миллионники, где большая концентрация людей», — сказал президент РФ перед началом совещания.

В ходе совещания Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом не в лучшую сторону. Он подчеркнул, что ближайшие недели станут во многом определяющими.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.