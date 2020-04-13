Путин заявил, что ближайшие недели станут определяющими в борьбе с COVID-19

Москва, 13 апреля. Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с правительством по ситуации с COVID-19.

«Мы видим, что обстановка меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Болезнь у пациентов становится тяжелой», — добавил он.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 18 328. 1470 пациентов вылечились, 148 пациентов скончались.

Наиболее сложно ситуация обстоит в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня открыл новый коронавирусный стационар — его развернули на базе городской клинической больницы 31. Помимо него, по словам Собянина, с понедельника в городе начали работу три стационара для пациентов, зараженных новым коронавирусом. Общее число таких клиник в Москве достигло 29.

Помимо этого, госпитали для лечения больных коронавирусом будет развернут еще в ряде корпусов федеральных, городских и частных больниц. Помимо этого, в новой Москве завершается строительство новой инфекционной больницы.