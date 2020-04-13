Доктор Паршина объяснила, как без теста отличить коронавирус от простуды

Москва, 13 апреля. Врачи объяснили, как отличить опасную коронавирусную инфекцию от обычной простуды без прохождения специального теста. Одной из особенностей опасной инфекции является затрудненное дыхание. Об этом рассказала врач Лариса Паршина.

По словам медика, коронавирусная инфекция становится причиной сухого и сильного кашля. Из-за вируса в горле появляются воспаление и ощущение сухости. Подобные симптомы могут сохраняться от трех до четырех дней. Спустя время инфекция подбирается к трахее и легким, что провоцирует появление пневмонии.

«Чтобы быть уверенным в том, что вы не подхватили коронавирусную инфекцию, можно вдыхать и задерживать дыхание на 10 секунд. Если эта процедура не вызывает сложностей, значит, в легких нет фиброза», — рассказала Паршина.

Она также рассказала, что при высоких температурах вирус умирает гораздо быстрее из-за своей неустойчивости. Она рекомендует почаще пить горячие напитки или бульоны на протяжении дня, передает «Инфореактор».

«Эти горячие жидкости убивают вирус и легко проглатываются. Избегайте пить ледяную воду или напитки с кубиками льда», — советует Паршина.

Паршина также рассказала, почему нужно следить за уровнем влажности во рту и горле. Если вирус попал в организм через жидкость, то он достигнет пищевода и будет уничтожен желудочными кислотами. Недостаток воды может грозить попаданием инфекции напрямую в трахею.