Иммунолог объяснила, почему нельзя налегать на чеснок и лимоны

Присутствие в рационе лимона и чеснока благоприятно сказывается на состоянии естественного иммунитета организма, однако налегать на них для профилактики коронавирусной инфекции не стоит. Об этом заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что лимоны, мед и чеснок укрепляют иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавируса не играют. Все перечисленные продукты, отметила Надежда Логина, целесообразно вводить в диету в умеренных количествах. Они содержат в себе полезные микроэлементы и витамины. Однако есть эти продукты в чрезмерных количествах нельзя: во-первых, это может спровоцировать гастрит, а, во-вторых, «фанатичное» поедание чеснока и лимонов — попросту нерационально.

«Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. За исключением того, что фитонциды — еще в 30-е годы проводились исследования — при ингаляционном воздействии или употреблении внутрь могут повышать защитные реакции слизистых оболочек и обладать определенным бактерицидным действием. В основном, это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета. Чеснок относится к тем растениям, которые выделяют летучие биологически активные вещества. За счет этого у него такой запах резкий. <…> Но непосредственное воздействие на иммунитет — этого никто не описывал и не доказывал», — сказала Надежда Логина в беседе с ФАН.

Надежда Логина напомнила, как некоторое время назад рекомендовали принимать «ударные дозы» аскорбиновой кислоты во время эпидемий гриппа. Эффективность этого препарата в конечном счете так и не была доказана: исследования показали, что тяжесть течения заболеваний у тех, кто его принимал, никак не отличалась от показателей тех, кто не использовал его в качестве меры профилактики.

Говорить об эффективности чеснока и лимонов в укреплении иммунитета пока не приходится.

«Научно это [влияние на укрепление иммунитета] не доказано. Но это безвредные, полезные, факторы, которые нужны нашему организму. Отсутствие некоторых микроэлементов и витаминов может неблагоприятно влиять на реакции организма, в том числе и на иммунологическую реактивность за счет нарушения обменных процессов. Поэтому один из факторов, которые мы рекомендуем для укрепления естественного, врожденного иммунитета и адаптивного иммунитета, — это рациональное питание», — сказала Надежда Логина.

Кроме витаминов и микроэлементов организм должен в достаточном количестве получать белки и жиры. Эти составляющие необходимы для нормального функционирования всех обменных систем, в том числе — иммунной.