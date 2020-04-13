Пациенты канадских хосписов вынуждены умирать от коронавируса в собственных экскрементах

Трагедия произошла в городе Монреаль провинции Квебек, Канада, где сотрудники пансионата для пожилых Residence Herron, проявив преступную халатность, с 13 марта допустили гибель 31 пожилого человека, находившегося у них на попечении. Об этом сообщает канадское издание The Globe and mail.

Эти известия хорошо резонируют со словами премьер-министра Канады Джастина Трюдо, заявившего, что эпидемия коронавируса уверенно поселилась в домах престарелых — то есть там, где наиболее уязвимая для COVID-19 часть населения в большой плотности находится на ограниченной территории. Таким образом, опасности подвергаются все без исключения жители приютов.

Брошенные старики

Однако именно Résidence Herron стал настоящим адом на земле. Родственники, сдавшие своих стариков в эту богадельню, сообщили журналистам ужасные подробности: по их словам, на 154 койко-места там находится всего 3 санитара вместо 15, как это предусмотрено нормами. Все остальные либо заболели COVID-19, либо контактировали с зараженными, и теперь им предписано соблюдать карантин. Некоторые же просто побоялись выйти на работу.

Более того, отчаявшимся людям, готовым уже самостоятельно ухаживать за своими родными, власти провинции Квебек еще 14 марта запретили это делать по причине возможного заноса коронавирусной инфекции на территорию хосписа. Итогом этого варварского решения стало то, что престарелые, большинство из которых страдают от деменции и не в состоянии позаботиться о себе, вынуждены буквально жить в собственных экскрементах.

Дом ужасов

В своем материале «The Globe and mail» рассказывает о душераздирающей истории 87-летней пациентки Résidence Herron Конни Уиленд, несколько раз остававшейся без пищи, потому что женщина-ординатор, разносившая еду, заболела коронавирусом и ее изолировали в одном из помещений хосписа. Также никто не приходил менять уже рвущиеся пакеты с мочой и смердящие подгузники.

В конце концов, мисс Уиленд посетил санитар, сообщивший, что ухаживать за ней и другими людьми в доме престарелых просто некому и, поскольку, ему предстояло обойти еще десятки пациентов, предложил ей избавится только от одного из видов ее продуктов жизнедеятельности. Пенсионерка выбрала кал, так и оставшись лежать в простынях, пропитанных уриной, лужицы которой пролились и на пол палаты.

«В кале и моче»

В тот же день местное управление здравоохранения, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montreal, решило вмешаться и направило помощь Residence Herron.

Лоредана Мул, дипломированная медсестра, работающая в фармацевтической компании, которая вызвалась помочь, получила срочный вызов, чтобы отправиться в дом престарелых. The Globe and mail приводит ее воспоминания об этом месте и ее обитателях.

«Все пациенты сидели в кале и моче, — с омерзением вспоминает женщина. — Некоторые повязки были недельной давности. В каждой комнате была одна и та же картина. Я никогда не видела ничего подобного в своей карьере».

Вместе с тремя коллегами они разбились на пары и двигались из помещения в помещение, чтобы сделать работу сидящих на карантине санитаров. По словам мисс Мул, простыни были черны от засохших фекалий.

«Когда мы закончили, я пошла к своей машине и заплакала», — сказала она.

Мешки с трупами

Даже после того, как CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montreal вмешалось в ситуацию, нехватка персонала все еще была ощутима. Также долгое время местным чиновникам от здравоохранения было неясно, сколько человек действительно погибли от коронавируса. По словам Линн Маквей, генерального директора регионального управления здравоохранения, администрация Residence Herron отказывалась сотрудничать с властями, предоставляя заниженные цифры погибших — официально менеджеры богадельни сообщили только о двух жертвах инфекции.

Однако жители соседних домов были встревожены количеством трупов, которые в мешках выносили из дома престарелых и увозили в неизвестном направлении. Тогда журналисты Montreal Gazette провели собственное расследование, после чего вскрылась информация о буквально десятках погибших. Именно со страниц этого издания региональному министерству здравоохранения стало известно о творящихся ужасах — самостоятельно оно никакого надзора над частными медучрежджениями практически не проводило.

Все еще хотите эмигрировать?

Известно, что Канада является популярным местом для эмиграции российских граждан, страдающих пониженным уровнем патриотизма. В поисках «лучшей» доли они уезжают в «благополучную» североамериканскую страну, предавая свой язык, культуру, историю. Однако теперь те из них, кто, не обладая совестью, имеют хотя бы разум, подумают об участи, которая будет ожидать их в глубокой старости.

Захотят ли они закончить свои дни «в кале и моче», погибая от неведомой им болезни, вызванной новым штаммом очередного вируса, окруженные безразличием и равнодушием? Или предпочтут остаться в родном государстве, где не в пример лучше развито здравоохранение, а медицинский персонал, воспитанный в советских традициях самопожертвования, не бросает свои посты даже в условиях смертельной опасности?

Чтобы убедиться в правдивости последнего утверждения, достаточно вспомнить лишь главврача больницы в Коммунарке, ставшей оплотом национальной борьбы с коронавирусом. Денис Проценко, узнав о своем положительном результате тестирования на COVID-19, не покинул свой пост, а самоизолировался в собственном кабинете, удаленно продолжив координировать усилия медперсонала по спасению жизней россиян.

В отличии от учреждений здравоохранения стран Запада, российские поликлиники и больницы снабжены всем необходимым: маски, респираторы и даже костюмы бактериологической защиты, целиком покрывающие тело носящего их человека, активно используются врачами и медсестрами в их нелегкой борьбе с эпидемией.

Но государственные власти РФ не просто обеспечивают медработников всем необходимым. Понимая, какой опасности подвергаются наши медработники, правительство и президент Владимир Путин выделили около 50 миллиардов рублей на материальное стимулирование борцов с коронавирусом, чтобы с лихвой компенсировать им те дополнительные время и силы, которые медики отдают своим пациентам, работая без сна и отдыха.

Просто из благодарности. Ведь ясно, что наши врачи, спасая чужие жизни и одновременно с этим рискуя своими, работают не за деньги — подобно героическим советским солдатам времен Великой Отечественной, они служат своей Родине и спасают ее жителей.

Напомним, по состоянию на 13 апреля, всего в мире обнаружено 1 833 158 случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 424 864 человека вылечились, а 113 922 — погибли. Число заболевших в России — 18 328 (1 470 выздоровели, 148 умерли).