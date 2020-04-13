Москва, 13 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как врачи лечат коронавирус.

По его словам, коронавирусная инфекция не требует особых способов лечения, поэтому больные получают врачебную помощь по мере необходимости.

«Не существует какого-либо специфического лечения. Есть только симптоматическое лечение, которое предполагает борьбу с возникающими симптомами», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории России зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 148 человек скончались. Почти 1,5 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.