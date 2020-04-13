Стокгольмский арбитраж обязал Украину оплатить расходы ВЭБ

Москва, 13 апреля. Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору вокруг Проминвестбанка и обязал Украину оплатить расходы ВЭБ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.

Стокгольмский арбитраж 10 апреля рассмотрел инвестиционный спор по Проминвестбанку — дочернему банку российской госкорпорации на Украине, вызванный косвенной экспроприацией ПАО «Проминвестбанк».

«10 апреля 2020 г. Стокгольмский арбитраж вынес два отдельных решения, которыми удовлетворил требования ВЭБ.РФ о взыскании с Украины расходов», — сообщили в пресс-службе.

В ВЭБ не стали называть сумму расходов, которые оплатит Киев.

Украинские власти нарушили международное право и продали на аукционе акции Проминвестбанка. Акции приобрел неизвестный покупатель. Акции украинского дочернего банка ВЭБ.РФ были проданы за 268 870 996 гривен.

В ВЭБ ранее отметили, что Киев нарушил двустороннее соглашение о защите капиталовложений и показал всему мировому сообществу свое отношение к нормам международного права.