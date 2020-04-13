Поклонники заподозрили Муцениеце в пьянстве после скандала с Прилучным

Москва, 13 апреля. Поклонники актрисы Агаты Муцениеце, которые следят за жизнью звезды в соцсетях, заподозрили ее в пьянстве. Опасениями по поводу пристрастия актрисы к алкоголю ее подписчики поделились в Instagram.

Напомним, недавно в паре Муцениеце и актера Павла Прилучного разгорелся крупный скандал. Актриса выложила видео в Instagram своей матери и в слезах рассказала, что супруг злоупотреблял алкоголем, поднимал на нее руку и в итоге выгнал с двумя детьми на улицу прямо во время режима изоляции. По словам Муцениеце, Прилучный отобрал у нее телефон, поэтому она не смогла выйти в эфир со своего аккаунта.

«Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», — цитирует актрису «Газета.ру».

Как оказалось, в день скандала Муцениеце выходила в прямой эфир в Instagram. Подписчики актрисы, смотревшие это видео, обратили внимание, что она выпила довольно много вина.

«Смотрела этот прямой эфир до конца, <...> сидела и бухала, не с одним бокалом. Разговор вообще ни о чем был, пьяный бред», — написала janamiletin.

«Кто смотрел ее прямой эфир в день скандала, тот видел: весь вечер хлестала вино (мне кажется, она вообще побухивает)», — рассказали в комментариях в соцсети.

Кроме того, видевшие прямой эфир сообщили, что мать Муцениеце несколько раз просила ее уложить детей спать, однако актриса продолжала трансляцию, хотя на часах было уже около 23.00. По словам подписчиков, именно после этого Прилучный отобрал у жены телефон, и прямой эфир прервался.

Отметим, что еще в феврале Муцениеце и Прилучный сообщили о решении развестись. Как сообщает телеканал «360», слухи о размолвках в звездной паре ходили давно. Так, в 2019 году СМИ писали, что Прилучный избил супругу, из-за чего к паре приезжали полицейские.