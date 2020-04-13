Рязанова рассказала о странном поведении Прилучного

Москва, 13 апреля. Актриса Раиса Рязанова, работавшая вместе с Павлом Прилучным, призналась, что тот может на глазах меняться в общении.

Модель и актриса Агата Муцениеце ранее записала видеообращение к поклонникам, в котором, еле сдерживая слезы, обвинила супруга в неадекватном поведении и насилии. Она заявила, что Прилучный забрал у нее телефон, довел детей до слез, избил ее и пытался выгнать семью из дома.

Раиса Рязанова рассказала, что играла с Павлом Прилучным в постановке «Авантюристы поневоле». По ее словам, сначала она не знала, кто такой Павел Прилучный, потом у них был период взаимного узнавания.

«Когда мы ждали выхода на сцену, он меня то ущипнет, то пощекотит, то сзади зайдет и глаза закроет. Я думала: «Он что делает-то?» — рассказала актриса.

Она назвала Павла умным, отзывчивым и щедрым, однако может меняться в общении в считанные минуты. По словам Рязановой, «если ему кто-то звонил, он становился совсем другим Пашей». Актриса поделилась, что видела Прилучного и Муцениеце вместе.

«То есть со стороны было видно, что они живут в любви, согласии, довольствии», — заметила она.

Музыкальный продюсер Андрей Разин ранее заявил, что Агата Муцениеце превратила жизнь супруга Павла Прилучного «в ад», а затем стала лгать прессе и фанатам о насилии с его стороны. По его словам, Прилучный никогда не поднял бы руку на женщину.