Доктор Зайцев назвал топ-5 мест, где можно подхватить коронавирус

Москва, 13 апреля. Режим самоизоляции позволяет разорвать цепочки заражения коронавирусом и предотвратить распространение болезни. Однако даже в условиях ограниченного перемещения сохраняются «горячие» точки, где можно подхватить коронавирус. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал топ-5 мест, где можно заразиться COVID-19.

Пятое место в рейтинге самых опасных мест доктор отдал улице. Он отметил, что риск заразиться на улице меньше, чем в помещении. Однако даже выносить мусор на улицу не безопасно. Эксперт рекомендовал мыть руки после выхода на улицу.

Четвертая строчка в рейтинге опасных мест достается прогулкам с животными. При выходе на прогулку с собакой человек может касаться перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может нацеплять вирусов на лапы. Зайцев рекомендовал тщательно мыть лапы животному после прогулки.

На третьем месте оказались заправки. Зайцев назвал их настоящим рассадником заразы. Специалист рекомендовал обрабатывать руки санитайзером или антисептиком на спирту перед тем, как заправлять машину, а лучше всего пользоваться заправками, где есть заправщики.

Вторая строчка в рейтинге самых опасных мест достается магазинам. Зайцев напомнил, что далеко не все люди соблюдают предписанные установки и заботятся о своем здоровье и окружающих. Доктор рекомендовал ходить в магазин только в маске, а на входе, перед тем как брать корзинку или тележку, обработать руки антисептиком, пишет «АиФ».

Самым опасным местом из-за заражения коронавирусом Зайцев назвал аптеки. Доктор объяснил, что в аптеки по определению ходят не самые здоровые люди. Кроме того, в аптеках многие бросят консультации у продавца. Аптеки обычно размещаются на небольшой площади, выдерживать дистанцию в таких местах сложно. Зайцев рекомендовал ходить в аптеку только в маске и обрабатывать нос противовирусной мазью.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.