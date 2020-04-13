Миро назвала Укупника «слабаком» после извинений перед Лещенко

Москва, 13 апреля. Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Аркадия Укупника, который извинился перед Львом Лещенко после осуждения за безответственное поведение по возвращению в Россию из-за границы.

Аркадий Укупник раскритиковал Льва Лещенко за то, что исполнитель не соблюдал карантин после возвращения на родину из-за границы, тем самым подвергнув опасности своих коллег. Однако через несколько дней Укупник принес публичные извинения перед Лещенко, заявив, что взболтнул лишнего.

Лена Миро крайне эмоционально отреагировала на ситуацию, назвав Укупника «слабаком», который живет «с поджатым хвостом». Блогер считает музыканта человеком, сгорающим от страха.

«Аркадий Укупник — слабак. Сначала напал на Лещенко, а потом пополз перед ним извиняться. <...> [Лещенко] дома не сел. Коронавирус в люди потащил. А после того, как оклемался в ВИП-условиях лучшей инфекционки страны, еще и оскорбил людей, которых возмутили его подлые поступки», — заявила Миро.

Напомним, Лена Миро жестко раскритиковала заявление Льва Лещенко, которое тот сделал публично после выписки из инфекционной больницы в подмосковной Коммунарке. Она добавила, что исполнитель притворился жертвой обстоятельств, а критикующих его людей назвал «серой биологической массой».