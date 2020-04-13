Путин поручил проработать правила возврата билетов из-за коронавируса

Москва, 13 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 20 мая проработать правила возврата билетов на мероприятия, отмененные из-за эпидемии коронавируса.

Согласно распоряжению главы государства, срок возврата стоимости билетов, абонементов, путевок или экскурсий должен быть продлен до 1 года. Помимо этого, кабмин должен будет установить правила обмена билетов при переносе события, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в связи с эпидемией COVID-19 в России, как и в ряде других стран, были отменены все массовые развлекательные мероприятия. В связи с этим представители негосударственных учреждений культуры ранее попросили главу государств разрешить организаторам концертов не возвращать зрителям деньги за билеты на мероприятия, которые будут перенесены, а дать им возможность предлагать клиентам посещать эти мероприятия в другие даты, но по уже купленным билетам.

Для тех событий, которые были отменены, а не перенесены, организаторы попросили разрешить выплачивать деньги за возвращенные билеты в срок до 12 месяцев.

Как сообщала ранее «Газета.ру», запрет на проведение массовых мероприятий ставит под вопрос и проведение многих летних музыкальных фестивалей. Правда, организаторы многих из них пока никак возможную отмену не комментируют. Некоторые при плохом сценарии собираются проводить фестиваль в онлайн-формате. Об этом, в частности, рассказал генеральный продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.