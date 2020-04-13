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США создают альтернативу ВОЗ для политического давления на неугодные страны

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США создают альтернативу ВОЗ для политического давления на неугодные страны

Аналитик Богдан Безпалько предположил, что альтернатива ВОЗ нужна США для политического давления на другие страны.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в США задумались над созданием альтернативной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) структуры из-за недовольства ее работой во время пандемии COVID-19.

Создание американской альтернативы ВОЗ может проходить по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). Кроме того, ожидается, что Вашингтон может выступить с предложением реформировать существующую всемирную организацию, так как, по мнению руководства США, ВОЗ уделяет слишком много внимания Китаю.

Комментируя появившуюся информацию, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что «если американцы хотят создать еще одну организацию, занимающуюся охраной здравоохранения во всем мире, то флаг им в руки, тем более что никаких формальных препятствий этому не существует».

«ВОЗ — это структура, куда страны-участники добровольно вносят определенные взносы, согласившись с целями и задачами, прописанными в уставе организации. Поэтому любая страна может выйти из состава ВОЗ и попытаться организовать свою, другое дело — как к этому отнесутся остальные государства, например, тот же самый Китай, который сейчас занимает все большее место в мире. В данной ситуации определенное здравое зерно, может быть, и есть в рассуждениях американцев, но обвинять ВОЗ в том, что она не занимается исключительно США, было бы тоже неправильно. Эта организация занимается охраной здоровья во всем мире, человечество едино, а мир сейчас прозрачен, глобален, поэтому было неизбежно, что возникшая в КНР пандемия рано или поздно ударит по США и Европе, и по другим странам тоже», — говорит эксперт.

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Соответственно и тот бюджет, который всемирная организация собирает со своих членов, не может расходоваться только на какую-то одну страну, даже если та вносит самый весомый финансовый вклад в существование ВОЗ. По этой причине не совсем понятно, для чего создавать альтернативную организацию.

«Пандемия [COVID-19] показала не столько недостатки ВОЗ, сколько недостатки медицины в странах западной Европы и США. Эти недостатки там являются системными, которые пытались на протяжении последних десятилетий исправить американские президенты — мы же все помним подзабытого Барака Обаму и его программу Obama care, мы прекрасно видим, как в Лондоне обнулили страховки некоторым иностранцам. Количество этих иностранцев довольно значительно — это недостатки самой медицины на Западе, это недостатки медицины в рамках либерально-экономической системы, когда богатые пользуются всеми благами развитой медицины, а все остальные вынуждены обходиться даже без самых элементарных видов медицинской помощи. Поэтому здесь нечего на зеркало пенять, если рожа крива, как гласит русская поговорка», — продолжает собеседник ФАН.

Тот факт, что в настоящее время 50 американских штатов объявлены зоной бедствия, говорит не о том, что ВОЗ плохо работает, а о том, что в системе здравоохранения Соединенных Штатов Америки существуют очень серьезные проблемы.

США создают альтернативу ВОЗ для политического давления на неугодные страны

«Создание альтернативной организации все равно породит организацию, в которой тоже будут присутствовать и карьеристы, и шкурники, взяточники и другие, то есть там тоже наверняка будет много недостатков. Кроме того, США могут использовать эту [альтернативную ВОЗ] организацию в качестве марионеточной для решения политических задач — для обвинения каких-либо стран в чем-нибудь, требований компенсаций и т.д.» — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, 8 апреля президент 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию и заявил, что она «облажалась».

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