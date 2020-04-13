Дана Борисова засветила грудь во время флешмоба с подушкой

Москва, 13 апреля. Российская телеведущая Дана Борисова неудачно поучаствовала в челлендже #quarantinpillowchallenge, случайно оголив свою грудь. Фото, на котором звезда засветила свои прелести, она опубликовала в Instagram.

По условиям флешмоба, необходимо сделать селфи, прикрывшись одной лишь подушкой. Борисова же выбрала не самую большую подушку для этого, чем порадовала поклонников.

Помимо подушки на телеведущей были надеты колготки, но они не спасли ситуацию, в результате из-за края импровизированного платья торчит сосок девушки.

В челлендже с подушками уже поучаствовали Нюша, Мария Погребняк и Айза Анохина и другие знаменитости. Однако никто из них не отметился курьезами, поскольку они выбирали более подходящий ракурс для съемки и подушки значительных размеров. А телеведущая Ксения Бородина присоединилась к флешмобу вместе с дочерью.

Борисова не в первый раз публикует неудачные фото. В конце января она выложила в Instagram снимок с отдыха в Таиланде. Подписчики заметили на кадрах лишние килограммы телеведущей и порекомендовали ей отправиться в тренажерный зал. Несмотря на критику поклонников, Борисова отметила, что ей нравится текущее состояние тела, передает телеканал «360».