Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на голодный желудок

Москва, 13 апреля. Специалисты советуют не употреблять некоторые продукты на голодный желудок, потому что они могут навредить системе пищеварения.

Диетологи призывают отказаться от употребления блюд с большим количеством специй натощак. Подобные продукты разрушают стенки кишечника. Кислоты и пряности начинают взаимодействовать с желудочным соком, что впоследствии может привести к диарее.

Также на голодный желудок не рекомендуется употреблять фрукты. Врачи говорят, что они не способны утолить голод, кроме того, в них содержится много сахара. Также в список нежелательных продуктов попали мята, кетчуп и кофе, которые стимулируют выделение желудочного сока. Его высокая концентрация может привести к изжоге и болям в кишечнике, передает «Газета Кемерова».

Врачи также рекомендуют отказаться от бутербродов с колбасой на завтрак из-за огромного количества в них жиров и углеводов и отсутствия полезных веществ для организма. К проблемам с желудком также может привести поедание натощак мясных продуктов и паштетов, полуфабрикатов и сосисок. Подобный утренний рацион считается одним из самых вредных. Именно эти блюда зачастую служат причиной появления рака кишечника, язвы желудка или гастрита.

Кроме того, недопустимо употреблять на завтрак овощи, потому что в них содержится огромное количество кислот, которые так же вредят желудку.