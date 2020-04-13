Дочь Галкина и Пугачевой научила подписчиков правилам безопасности при пандемии

Москва, 13 апреля. Дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза рассказала, как нужно себя вести при пандемии коронавируса. Видео появилось в социальной сети Instagram.

По словам девочки, нужно всегда хорошо намыливать руки и тщательно их мыть. По ее словам, также важно придерживаться правил режима самоизоляции.

«Никуда не выходите!», — подчеркнула она.

В подписи к посту снимавший видео Галкин уточнил, что его дочь — прирожденная актриса. Поклонники артиста также согласились мнением юмориста.

«Еще как согласны — гены!» — написали они в комментариях. «Готовая артистка! Такая кокетка!» — добавили другие.

Ранее Галкин опубликовал в социальных сетях поздравление с Вербным воскресеньем и Днем космонавтики от своей дочери Лизы.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравила всех с Вербным воскресеньем, прочитав небольшое стихотворение, посвященное большому христианскому празднику. Кроме того, шестилетняя Лиза рассказала о том, как в разных странах называют космонавтов, напомнив о сегодняшнем Дне космонавтики. В свою очередь Галкин отметил, что даже он не знал таких подробностей.

Фанаты с воодушевлением отреагировали на поздравления дочери Галкина. Подписчики также поздравили звездную семью с праздниками. При этом одной из первых на публикацию Галкина отреагировала Лера Кудрявцева, которая была восхищена артистичным поздравлением Лизы. За четыре часа публикация юмориста набрала более 1,2 миллиона просмотров.