Турция продолжает поставки боевиков вопреки угрозе распространения пандемии

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари рассказал об обстановке на линии соприкосновения и ситуации с увеличением количества сирийских наемников в регионе на пресс-конференции в воскресенье.

Совместно с турецкими интервентами боевики ПНС Ливии обстреливают густонаселенные гражданские участки в Ливии

«На юго-востоке страны наши силы продолжают контролировать приграничные районы, пресекают незаконные действия, связанные с контрабандой и другой деятельностью организованных преступных группировок. Батальон «Субуль ас-Салям» из Аль-Куфры выполняет широкий спектр задач, начиная от разведки местности до ареста контрабандистов, которые ведут свою деятельность на суданско-ливийской и чадско-ливийской границах», — заявил Ахмад Мисмари.

По его словам, в других военных округах все меры, предпринимаемые ЛНА, направлены на оказание поддержки МВД и Комитету по борьбе с коронавирусом. Мисмари заверил журналистов в том, что Восточное правительство готово предоставить посильную помощь населению.

Вместе с этим официальный спикер ЛНА акцентировал внимание на продолжающейся эскалации ситуации на фронтах на западе Ливии, подогреваемой турецкими наемниками — помимо уже ставших традиционными обстрелов мирных граждан турецкие интервенты создают все условия для гуманитарного кризиса.

«Турки продолжают наносить удары по колоннам со снабжением и топливом — наносят удары даже по каретам скорой помощи, которые перевозят больных и раненых из Тархуны, Бани Валида и юга Триполи», — отмечает Мисмари.

Генерал-майор ЛНА утверждает, что турецкие беспилотники постоянно наносят удары по гражданским грузам. При этом район от Бани Валида до Триполи, а также Варшафан и окрестности Арбаа — это густонаселенная территория, где проживают около двух миллионов человек, однако международные организации игнорируют обстрелы мирного населения — Ахмад Мисмари отметил, что от ООН не последовало никакой реакции.

Операция ЛНА в регионах продолжается

Официальный спикер ЛНА напомнил, что с 27 марта продолжаются боевые действия в районе Аль-Хиша.

«Операция [ЛНА] началась с авиаударов. Мы объясняли, почему мы начали эту операцию — нас вынудили сделать это после того, как разведчики обнаружили большие скопления группировок Мисураты, поддерживаемые турецкой армией и сирийскими наемниками. Они скопились в районе Аль-Хиша, Аль-Кадахия, Замзам. Эти группировки пытались атаковать позиции, подконтрольные ЛНА — базу Аль-Джуфра и город Сирт. Также нами была обнаружена перевозка большого количества боеприпасов в этот район», — рассказывает Мисмари.

Операция армии Хафтара идет в районе по сей день — как отмечает официальный спикер ЛНА, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут решены все тактические задачи. Ахмад Мисмари обратился ко всем пользователям социальных сетей, блогерам и людям, не являющимся журналистами, с просьбой не распространять информацию о боевых действиях и не выкладывать фото.

«Операция в этом районе идет согласно утвержденному плану, больше дополнить нечего. Бои идут при поддержке ВВС ЛНА, мы потеряли в этих боях вертолет. Наши силы выполнили маневр по окружению в аль-Хиша, Абу-Курайна, Аль-Кардахии и Вади аль-Хиша, реализовали определенные тактические цели, достигли передней точки в Аль-Хиша. Кроме того, захватили огромное количество боеприпасов и военной техники в Абу Курайне — несколько бронемашин и танк. Район от Абу Курайна до Мисураты — это район операций ВВС ЛНА», — пояснил генерал-майор ЛНА.

Турция перебрасывает наемников из Сирии вопреки растущей пандемии COVID-19

Несмотря на угрозу распространения пандемии и все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине, Турция продолжает переброску сирийских наемников в Ливию.

«Все страны мира объявили о запрете авиаперевозок пассажиров, будь то грузовые, медицинские, либо какие-либо другие перевозки — все запрещено. Работа всех аэропортов приостановлена. США приостановили тысячи рейсов — все, кроме Турции. Из аэропорта Стамбула в аэропорт Мисураты и «Митига» они (турки. — Прим. ФАН) продолжают перевозить террористов в очень больших количествах и продолжают завозить к нам тем самым коронавирус. Есть десять случаев заболевания в Мисурате», — утверждает Ахмад Мисмари.

По его словам, силы ЛНА ежедневно отслеживают перевозки боевиков из Турции — за последние два дня турецкое судно доставило в порт Триполи 1500 террористов. Еще несколько поставок были зафиксировано 9 и 10 апреля.

«Мы отследили один самолет, вылетевший из аэропорта «Митига» в Стамбул 9 и 10 апреля, и другой самолет, который вылетел из аэропорта города Газиантеп в аэропорт Стамбула и привез в Ливию 150 наемников. Примерно в 22.30 9 апреля самолет с примерно 150–160 пассажирами вылетел из «Митиги» по направлению в Стамбул и приземлился в 01.50. 10 апреля в 00.30 вышла колонна с террористами-наемниками из района Бейт аль-Амин, рядом с сирийско-турецкой границей — они прошли через КПП, подконтрольный турецким спецслужбам, и оттуда в Газиантеп. В Газиантепе в 01.30 сели на военный самолет. Этот самолет в 02.00 вылетел из Газиантепа и в 03.20 приземлился в Стамбуле. В 05.00 самолет «Ливийских авиалиний» вылетел с наемниками из Стамбула и приземлился в Ливии в «Митиге» в 08.45», — рассказал официальный спикер ЛНА.

Он отметил, что перевозки наемников осуществляются на регулярной основе, однако международное сообщество игнорирует этот факт, так как боевики, которые выезжают из Сирии, числятся как люди из лагерей беженцев — следовательно, гражданские. По последним данным, из Турции в Ливию прибыло порядка 7500 наемников.

Тем не менее, даже среди сирийских наемников уже растет недовольство — не все разделяют политику Эрдогана и хотят вернуться домой.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о растущем мятеже в рядах сирийских боевиков — по словам Главы Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахмана, боевики пришли к выводу, что Турция отправила их на убой. Согласно данным, предоставленным SOHR, в ходе боестолкновений в Ливии за последнее время погибло порядка 165 боевиков. Более того, некоторые из них были убиты «салафитскими группировками», лояльными ПНС.