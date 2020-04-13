Политолог назвал главную причину большого числа зараженных коронавирусом в ВСУ

Эпидемия нового типа коронавируса захлестнула Украину; Киев вместо борьбы с пандемией думает, как завоевать Донбасс и навредить России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зарегистрировано уже 19 случаев заболевания новым типом коронавируса, из них один человек выздоровел и один умер. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

«На 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 214 человек.

«Так, по состоянию на вечер 12.04 в ВС Украины, с помощью ПЦР-тестирования, был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, у работника ВС Украины, что 8.04 был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «внегоспитальная двусторонняя пневмония». Состояние здоровья стабильное тяжелое», — отметили в Медицинских силах.

Коронавирус захлестнул Украину

По словам Андрея Иванова, эпидемия коронавируса в каждой стране вскрыла все проблемы как в системе здравоохранения, так и социальной организации. Весь мир увидел эффективность китайского подхода и одновременно провал западной страховой медицины.

«Сейчас надо подумать вот над чем. Пандемия — это большое несчастье для всех и реальная угроза для очень многих людей на планете. Но в какой-то мере это шанс отбросить старые разногласия и начать искать компромиссы. Мир должен объединяться ради общих целей. Поодиночке пропадут все. Но что мы видим на практике? Вскрывшиеся и обострившиеся противоречия заставляют западный мир еще больше обострять напряженность», — обратил внимание Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что в США вместо того, чтобы поучиться у Китая, усилили информационную войну с ним. В Германии начали писать о подкупе китайцами немецких чиновников, чтобы они просто рассказывали об успехах Пекина в борьбе с коронавирусом. Вишенка на торте — дискуссии в Вашингтоне о необходимости приостановить финансирование ВОЗ, и это в самый разгар эпидемии.

«И наоборот, мы видим, что Россия и Китай готовы оказать всем посильную помощь, хотя и у нас ситуация непростая. А вот на Украине мы видим обычную жизнь периферии. Эпидемия захлестнула и эту страну, но чем заняты политики? Рассуждают о том, как дальше будут делить власть, как будут отвоевывать Донбасс и как смогут навредить России. Будто вокруг вообще ничего не происходит», — добавил Андрей Иванов.

Политолог не удивлен, что в украинской армии сейчас большое число заболевших, условия близки к экстремальным.

«Так вот сейчас у всех есть шанс. Не наяривать оружие, а подумать о том, как украинским военным оказать помощь обществу в борьбе с эпидемией», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.