Стас Михайлов рассказал о перенесенном коронавирусе

Москва, 13 апреля. Певец Стас Михайлов рассказал, что переболел коронавирусом. Тест на COVID-2019 показал положительный результат.

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», — написал певец в Instagram.

Михайлов рассказал, что получил большое количество сообщений о том, что люди обращались в больницу и их пневмонии оказывались коронавирусом. Исполнитель добавил, что рад оказаться в этот момент в России. По его словам, знакомые из Германии, Великобритании и США делятся печальными впечатлениями о том, как лечат в этих странах, пишет «Газета.ру». Певец дал россиянам совет соблюдать самоизоляцию.

«У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция — это лучшее для нас сегодня!» — подытожил певец.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно думать не только о себе, но и о близких.

По данным на 13 апреля, в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Новые заразившиеся были выявлены в 62 регионах. Кроме того, за сутки зарегистрировано 18 смертельных случаев и 179 выздоровевших пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев в нашей стране достигло 18 328. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, 1470 заболевших уже выздоровели.