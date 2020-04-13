Москва, 13 апреля. Борьба с эпидемией коронавируса является крайне непростой задачей, так как инфекция — это невидимый враг, которого сложно победить. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, среднее число заразившихся коронавирусом в России ежедневно увеличивается на 17–18%. Она также добавила, Россия столкнулась с невидимым противником, которого достаточно сложно победить.

«Мы сталкиваемся с невидимым врагом, которого очень сложно победить», — заявила Голикова.

Она также добавила, что переломить ситуацию до наступления майских праздников не удастся, однако для этого принимаются все возможные меры.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 114 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, 148 человек умерли. Почти 1,5 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.