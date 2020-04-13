Онищенко отреагировал на претензии ВОЗ к России в связи с коронавирусом

Врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет морального права поучать Россию, предъявляя нашей стране претензии, касающиеся борьбы с коронавирусом. По мнению Онищенко, в ситуации пандемии COVID-19 именно ВОЗ показала себя недостаточно компетентностей.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович объяснила рост количества заразившихся коронавирусом в Москве массовыми нарушениями режима самоизоляции. В то же время МИД РФ выразил обеспокоенность критикой в адрес ВОЗ со стороны официального Вашингтона. Эту критику можно расценивать как попытку переложить на других ответственность за распространение коронавируса на территории США, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Вы еще горшком нас поучите пользоваться! Колонка Геннадия Онищенко

Слепо копировать все, что советует нам сегодня ВОЗ, считаю неверным. Скорее, мы, на основании собственных продуманных, основанных на научных данных технологиях можем им давать советы, в том числе по борьбе с коронавирусом, а не они нам. Их задача информировать, а не поучать.

Напомню, ВОЗ была создана после войны в том числе по инициативе Советского Союза. Эту организацию основали страны-победительницы во Второй мировой войне: в первую очередь СССР, а также США и Великобритания.

ВОЗ изначально была создана, чтобы помогать развивающимся и слаборазвитым странам с несовершенным здравоохранением. Однако сегодня эта организация, как мы видим по ситуации с коронавирусом, демонстрирует далеко не самые высокие стандарты. ВОЗ явно не справляется со своими задачами наднационального органа, который на основе мнений представителей экспертного сообщества из всех стран способствует выработке общей тактики поведения в борьбе с инфекцией. Но этого мы как раз и не видим: сегодня ВОЗ в тени, фактически затерта.

Что касается заявлений представителей ВОЗ относительно Белоруссии, то эти заявления, на мой взгляд, не только некорректны, но и малопродуктивны. (Речь идет о «настоятельных рекомендациях» ВОЗ перенимать белорусский протокол соседним с Белоруссией странам).

Не думаю, что ВОЗ имеет основания нас поучать. Их задача работать более эффективно там, где это требуется, а не вмешиваться в дела суверенных государств.

Лично моя первая встреча с этой организацией была в Занзибаре, где я участвовал в семинаре ВОЗ. Так вот, на этом семинаре они реально учили нас, как пользоваться «ночными вазами» — то есть горшками. Вероятно, для африканских стран это могло быть актуальным. То есть эта организация изначально создавалась для помощи слаборазвитым странам, а теперь они пытаются так же относиться к нам. Считаю, что это неприемлемо.