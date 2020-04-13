Москва, 13 апреля. Россия сможет быстро пройти пик эпидемии коронавируса, если удастся замедлить распространение инфекции с помощью соблюдения социальной дистанции. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Важно подчеркнуть, что динамика эпидемии может зависеть от массовых, решительных мер. Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалистам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 114 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 148 человек скончались. Почти 1,5 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.